Werke von Berta Fischer und Eduardo Paolozzi Kunst im Grünen – zwei neue Ausstellungen im Skulpturenpark

Paolozzi stellte unter anderem in London, Amsterdam und New York aus und war vierfacher Documenta-Teilnehmer. Daneben lehrte er in London Textildesign und später Bildhauerei. Auch an deutschen Hochschulen, darunter in Hamburg, Köln und München, lehrte er. „Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber ich habe drei Freunde, die seine Schüler waren. Sie liebten diese faszinierende und energische Gestalt“, so Cragg.