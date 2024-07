Vorfall im Bergischen Dieb stiehlt Transporter und wird bei Unfall schwer verletzt

Der 34 Jahre alte Arbeiter hatte den Wagen demnach am Berliner Platz geparkt, er wollte die Akkus von E-Rollern austauschen. In der Zeit wurde der Transporter gestohlen. Etwa eine Stunde später kam es zu dem Unfall in Radevormwald (Oberbergischer Kreis), bei dem der mutmaßliche Dieb schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.