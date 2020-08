Razzia in Wuppertal : Polizei geht erneut gegen Clankriminalität vor

Ein Polizist im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wuppertal Nachdem die Behörden bereits am 15. August mit einer großangelegten Razzia in Wuppertal gegen Clankriminalität vorgegangen waren, hat die Polizei am Freitagabend erneut in der Stadt Bars und Restaurants kontrolliert. Ein Restaurant wurde versiegelt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die Beamten gemeinsam mit Kräften des Zolls, des Finanzamts und des, Ausländeramtes unterwegs. Erneut stand die Clankriminalität im Fokus der Polizei Wuppertal. Im Zuge der Kontrollen wurden drei Shisha-Bars, ein Cafe und ein Restaurant besucht. Im Verlauf des Abends wurden den Angaben zufolge insgesamt 80 Personen kontrolliert. Eine Person, bei der der Verdacht des illegalen Aufenthaltes bestand, wurde vorläufig festgenommen Nach Ende des Einsatzes wurden sechs Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Glücksspiel und Steuerhinterziehung gestellt. In drei weiteren Fällen wird die Einleitung von Steuerverfahren geprüft.

Außerdem wurden laut Polizeiangaben diverse Ordnungswidrigkeiten festgestellt, wie zum Beispiel Verstöße gegen das Waffengesetz, das Lebensmittelgesetz, die Tabaksteuer, die Coronaschutzverordnung sowie gegen das Nichtraucherschutzgesetz.

Zudem wurden bei den Einsätzen zwei Einhandmesser, Pfefferspray, rund 16 Kilogramm Shisha-Tabak und Bargeld sichergestellt.

Aufgrund schwerer und zahlreicher Verstöße gegen Hygienevorschriften und Lebensmittelbestimmungen versiegelten die Beamten ein Restaurant und informierten die Lebensmittelkontrolle.

