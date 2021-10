Leiche in Wuppertaler Wohnung gefunden : 35-Jähriger soll frühere Lebensgefährtin getötet haben

Wuppertal Die Leiche der 33-Jährigen war am Donnerstag in Wuppertal in der Wohnung der Frau entdeckt worden. Auch der zweijährige Sohn war in der Wohnung. Der frühere Lebensgefährte wurde festgenommen.

Ein 35-Jähriger wird verdächtigt, seine frühere Lebensgefährtin getötet zu haben. Die Leiche der 33-Jährigen war am Donnerstag in der Wohnung der Frau in Wuppertal entdeckt worden. Als die Leiche dort gefunden wurde, war auch der zweijährige Sohn der beiden in der Wohnung, wie die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Freitag mitteilte. Das Kind sei körperlich unversehrt in Obhut genommen worden. Der frühere Lebensgefährte, der die deutsche und die libanesische Nationalität besitzt, wurde noch in der Nacht auf Freitag im Raum Euskirchen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft will Untersuchungshaft beantragen. Darüber soll am Samstag ein Richter entscheiden. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.