Bei der Kommunalwahl 2020 in Wuppertal sind am 13. September sieben Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters angetreten. Am 27. September findet eine Stichwahl statt, bei welcher der CDU/Grünen-Kandidat Uwe Schneidewind gegen den SPD-Kandidaten Andreas Mucke antritt. Die Ergebnisse der vier aussichtsreichsten Kandidaten stellen wir in dieser Bildergalerie vor.