Gruppe geht auf Mann los : 48-Jähriger in Wuppertal niedergestochen

48-Jähriger in Wuppertal niedergestochen

Wuppertal Einer Streifenbesatzung fiel am Samstag eine verletzte Person auf. Ein 48-Jähriger wurde niedergestochen, nur eine Not-OP konnte ihn retten. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal am Montag bekannt gegeben, ist ein 48-Jähriger in Unterbarmen schwer verletzt worden. Polizisten, die gerade auf Streife waren, fiel auf der Loher Straße ein Mann auf, der verletzt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine sechs- bis achtköpfige Gruppe Jugendlicher in einem Park an der Straße Am Brögel auf ihn eingeschlagen und mit einem spitzen Gegenstand –vermutlich einem Messer – auf ihn eingestochen haben. Dabei verletzten sie ihn im Gesicht und im Unterbauch tief.