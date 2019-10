Traditional Halloween Domhan, Wuppertal

Im Irish Pub Domhan wollen die Inhaber ganz traditionell die gruseligste Nacht des Jahres feiern und erinnern an die Herkunft des Fests. Halloween wurde ursprünglich vor allem in Irland gefeiert und von ausgewanderten Iren nach Nordamerika gebracht. In zeitlicher Nähe zum 31. Oktober wurde auch das keltische Fest Samhain gefeiert, dass vielfach vermutet wird, Halloween könnte auf keltisches Brauchtum zurückgeführt werden.

Ab 19 Uhr, Eintritt frei.