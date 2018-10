Nessi Kinderland Radevormwald

"Willkommen zur Geisterstunde" heißt es am 27. Oktober, im Nessi Kinderland Radevormwald. Dann verwandelt sich der große Hallenspielplatz in ein Grusel-Spieleparadies.

Die Kids erwartet ein rund dreistündiges betreutes Spiel- und Mitmachprogramm. Die Spielgeräte bleiben während der Kinder-Halloweenparty geöffnet - so können die kleinen Kostümträger nicht nur eine Gruselbowle brauen oder den Geistertanz lernen, sondern auch mit viel Spaß toben. Wer will, kann natürlich seine Eltern mitbringen, so dass bei dieser Halloweenparty am Ende viele kleine und auch große Piraten, Hexen, Zauberer und Gespenster gemeinsam feiern.

Die Karten für das schaurig-freudige Spektakel sind im life-ness erhältlich. Mittwoch, 27. Oktober 2018, ab 14 Uhr.