17-Jähriger festgenommen Mehrere Schüler bei Amoktat an Gymnasium in Wuppertal verletzt

Ein 17-Jähriger hat am Donnerstag in einer Schule in Wuppertal auf mehrere Schüler eingestochen und sich selbst verletzt. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Düsseldorf sprach von etwa vier bis fünf verletzten Schülern. Der Verdächtige selbst habe sich lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Die Ermittler sprachen von einem „Amokalarm“. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Was zu der Tat bislang bekannt ist, lesen Sie hier.