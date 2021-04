Männlicher Leichnam geborgen : Toter bei Wohnhausbrand in Wuppertal

Wuppertal Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in der Nacht zu Dienstag einen männlichen Leichnam aus einer Wohnung in Wuppertal geborgen. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache. Der Tote soll obduziert werden.

In der Nacht zu Dienstag ist es in Wuppertal-Elberfeld zu einem tödlichen Wohnhausbrand gekommen. An der Briller Straße war es der Wuppertaler Polizei zufolge in der Nacht zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Anwohner informierten deshalb die Einsatzkräfte.