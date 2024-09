„Verdächtige Person“ gemeldet Polizeieinsatz an Wuppertaler Berufskolleg beendet

Wuppertal · In einem Berufskolleg in Wuppertal wurde eine „verdächtige Person“ gemeldet. Schüler mussten zunächst in ihren Klassenräumen bleiben. Mittlerweile ist der Einsatz beendet.

25.09.2024 , 15:03 Uhr

5 Bilder Polizeieinsatz an Wuppertaler Berufskolleg 5 Bilder Foto: dpa/Gianni Gattus

Wie die Polizei mitteilte, wurde den Beamten eine „verdächtige Person“ gemeldet. Es seien nun mehrere Einsatzkräfte an dem Berufskolleg im Wuppertaler Stadtteil Elberfeld vor Ort. „Im Gebäude wird nach der Person gesucht“, sagte ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion. Der WDR berichtete zuvor. „Es ist nach aktuellem Stand bislang niemand verletzt oder bedroht worden“. Die „verdächtige Person“ führe möglicherweise einen gefährlichen Gegenstand mit sich. Nähere Details konnte die Polizei bislang nicht mitteilen. Die Schüler waren zunächst aufgefordert worden, in ihren Klassenräumen zu bleiben. Nach Abschluss der Durchsuchungen wurde der Einsatz beendet. Die Polizei konnte „keine verdächtige Person“ ausfindig machen noch eine Straftat feststellen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Polizeieinsatz an Wuppertaler Berufskolleg

(dtm/kag/mit dpa)