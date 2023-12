Industrielle Ästhetik Architekturbüro aus New York baut Pina Bausch-Zentrum in Wuppertal

Das Architekturbüro habe bereits die Renovierung und Erweiterung für das Museum of Modern Art (MoMA), des Lincoln Center for the Performing Arts sowie Museumsbauten in New York, Los Angeles, Boston und China umgesetzt. Unterstützt wird das Büro Diller Scofidio + Renfro der Stadt zufolge durch Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten aus München und das Architekturbüro h+P Objektplanung aus Aachen als lokales Architekturbüro für die Objekt- und Innenraumplanung und die Gestaltung von Freianlagen.