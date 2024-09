Mutmaßlich wegen eines geplatzten Reifens hat ein Autofahrer in Wuppertal die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gestorben. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Autobahn 1, der 73 Jahre alte Mann aus der Schweiz war laut einer Polizeimitteilung unterwegs in Richtung Köln.