Wülfrath : Zwölf Azubis legen jetzt los bei der Volksbank

Wülfrath Ab der nächsten Woche werden die Nachwuchskräfte in einer der 24 Filialen eingesetzt.

„Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind“, begrüßten die Volksbank-Vorstände Andreas Otto und Lutz Uwe Magney ihre jüngsten Kollegen. Otto betonte, wie wichtig seinem Haus gut ausgebildete Bankkaufleute aus den eigenen Reihen sind, und ermutigte die neuen Azubis, mit Freude und Neugier in die zweieinhalbjährige Ausbildungszeit zu gehen. In dieser Zeit werden sie von Ausbildungsleiterin Ramona Fresen und den vielen Kollegen der Volksbank aus den Filialen wie auch den internen Abteilungen begleitet und unterstützt.

In ihrer ersten Woche bekommen die „Neuen“, die aus Wülfrath, Haan, Remscheid, Wuppertal, Solingen, Hückeswagen und Wermelskirchen stammen, einen ersten Einblick in ihr Ausbildungsunternehmen und schon den ersten internen Unterricht. Ab der nächsten Woche sind die Azubis jeweils in einer der 24 Filialen eingesetzt. Für das nächste Jahr sucht die Volksbank im Bergischen Land wieder neue Auszubildende. Bewerbungen sind bereits möglich.

Interessenten wenden sich unter Telefon 02191 699-1602 oder per Mail ramona.fresen@voba-ibl.de an die Ausbildungsleiterin. Angeboten wird die Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau. Nach einem Jahr Ausbildung ist zudem ein Duales Studium zum Bachelor of Arts an der Hochschule für Ökonomie & Management in Düsseldorf möglich.