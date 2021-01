Engagement in der Kalkstadt : Zweite Chance für Elektroschrott

Bergeweise elektronischer Abfall – da geht aber noch was, ist das Credo der Initiative „Hey, Alter“. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Wülfrath In Wülfrath werden alte Rechner wieder flott gemacht und an Kinder und Jugendliche verteilt, damit sie am derzeit angesagten Unterricht auf Distanz teilnehmen können.

(RP) Je weniger Elektroschrott entsteht, desto besser für die Umwelt, das steht völlig außer Frage. Deshalb wurde in Braunschweig die Aktion „Hey, Alter“ ins Leben gerufen, die immer mehr Mitstreiter findet – bundesweit und jetzt auch in Wülfrath.

Die Idee dahinter: Alte Laptops, Tablets und PC von Unternehmen, Institutionen und aus privaten Haushalten werden wieder flott gemacht und an Kinder und Jugendliche verteilt, damit sie am derzeit angesagten Distanzunterricht teilnehmen können.

In Wülfrath haben sich zwei Engagierte gefunden, die dieses Projekt in ihrer Heimatstadt umsetzen wollen, Ansgar Schulte und Christian Wolf. Sie konnten innerhalb kurzer Zeit weitere Kooperationspartner ins Boot holen, so dass „Hey, Alter Wülfrath“ startbereit ist.