Nahversorger in Wülfrath auf der Kippe : Zukunft des real-Standorts ungewiss

2017 wurde der Wal-mart zum real-Markt. Nächste Gespräche über die Zukunft des Standorts führt die städtische Wirtschaftsförderung im März. Foto: Hüskes, Achim (achu)

Wülfrath Früher war’s Wal-Mart, seit 2017 ist in Wülfrath der Real-Markt an der Adresse In der Fliehte 8 beheimatet. Was in Zukunft aus dem Nahversorger wird, bleibt unklar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Hier wird Ihr Einkauf zur Erholung: Im real in Wülfrath können Sie alles in einem Aufwasch erledigen und sich dabei noch etwas Gutes tun“, heißt es werbewirksam auf der Homepage des Markts mit der Adresse Zur Fliehte 8. Wie lange das Angebot an Serviceleistungen sowie einem umfangreichen Lebensmittelsortiment und allerlei nützlichen Alltagshelfern bestehen bleibt, ist derzeit ungewiss. Der Markt an der Fliehte gehört zu den Standorten, deren Zukunft nach dem Verkauf des bisherigen Eigentümers Metro offen ist.

„Anfang März führen wir das nächste Gespräch mit dem Filialleiter vor Ort, wie es weitergeht“, sagt Karsten Niemann, Wirtschaftsförderer der Stadt Wülfrath. Der Markt an der Fliehte ist „für Wülfrather, aber auch überregional, ein wichtiger Standort und trägt zur Zentralität Wülfraths bei“. Natürlich ist ein solcher Komplettversorger mit breit gefächertem Non-Food-Angebot auch immer ein Konkurrent zu den Einzelhändlern in der Fußgängerzone. Neue Erkenntnisse, ob beispielsweise an Edeka verkauft wird, hat auch der Wirtschaftsförderer nicht.

Laut real-Betriebsrat ist das Thema seit Herbst 2018 präsent, damals habe die Metro den Mitarbeitern über den Plan, die real-Märkte zu veräußern, informiert. Knapp hundert Mitarbeiter hängen seither sprichwörtlich „in der Luft“ und wissen nicht, wie es mit ihnen weitergeht. Auch die Kunden bangen, der Markt ist ein wichtiger Komplettversorger. Unter einem Dach finden sich hier Lebensmittel-Fachabteilungen sowie für Sport, Drogerieartikel sowie Textilien. Food-Services versorgen mit Essen.

(von)