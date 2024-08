Neu in Wülfrath Wo die Männer Haare lassen

Am 1. Juni öffnete der neue Barbershop an der Schwanenstraße seine Türen. Inhaber ist Hayder Al-Helli und so heißt der neue Shop auch „Hayders Barbershop“. Al-Helli ist bereits seit 38 Jahren Frisör. In seinem Barbershop hängt neben einem der Spiegel auch ein großes Foto von ihm aus dem Jahr 1994.