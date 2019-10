Wülfrath : Zinngießer stellen ihr Handwerk vor

Termin ist am kommenden Feiertag, 1. November, im Niederbergischen Museum an der Bergstraße.

Ab 15 Uhr können Besucher am 1. November in der historischen Zinngießerei „Barkhaus“ dem „Kandelgießer“ bei der Arbeit zuschauen. Klaus Mazur und Peter Tscharntke demonstrieren dann das Zinngießerhandwerk wie in alten Zeiten. Für Kinder heißt es „Zinn ist in“. In selbst gestalteten Gipsformen werden unter der Anleitung von Else Herberg Schmuckanhänger in Zinn ausgegossen. Der Rohling muss anschließend nur noch gefeilt und kräftig poliert werden. Kinder können um 15 Uhr gegen einen Beitrag von fünf Euro ohne Anmeldung teilnehmen. Um 15.30 gibt es eine Führung, deren Teilnehmer unter dem Titel „Zinn und Zinngeschrei“ etwas über das traditionelle Zinnhandwerk, den Werkstoff Zinn und seine Verarbeitungstechniken erfahren. Im Filmraum wird um 16.15 Uhr ein Beitrag über das traditionelle Zinnhandwerk gezeigt, gedreht in der eigenen Zinngießerei. Außerdem bietet eine Rallye für Kinder und Erwachsene eine weitere Möglichkeit, auf den Spuren des Zinns das Museum zu erforschen. Dazu gibt es Kaffee und Bergische Waffeln im ebenfalls geöffneten Museumscafé.