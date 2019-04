Gefährliche Fahrt in Wülfrath : Zeuge verfolgt betrunkenen Autofahrer und ruft Polizei

Wülfrath Der 65-jährige Fahrer eines Nissan Qashqai fuhr in Schlangenlinien die L422 entlang. Ein Zeuge folgte ihm bis zu seinem Wohnort in Wülfrath.

(arue) Ein aufmerksamer Zeuge hat die Polizei auf einen betrunkenen Autofahrer aufmerksam gemacht. Die Beamten kontrollierten den Mann und nahmen ihn fest. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 15.05 Uhr. Dem Zeugen fiel die seltsame Fahrweise eines silbergrauen Nissan Qashqai mit ME-Kennzeichen auf, der in Ratingen die Brachter Straße (L422) in Richtung Wülfrath entlang fuhr. Mit deutlichen Schlangenlinien geriet der Wagen immer wieder auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs oder nach rechts auf den Fahrbahnrand. Der Zeuge verfolgte die gefährliche Fahrt mit seinem Motorrad bis in ein Wülfrather Wohngebiet. Er sprach den 65-jährigen Autofahrer an und stellte dabei fest, dass dieser so betrunken war, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Der Zeuge informierte die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung fest. Die nahm ihm den Führerschein ab.