Gartentag am Zeittunnel Wülfrath So werden Gärten fein gemacht für den Frühling

Wülfrath · Der zweite Gartentag am Wülfrather Zeittunnel lockte am Samstag viele Besucher an. Veranstalter und Aussteller zeigten sich zufrieden. Den Besuchern gefiel es. Doch für den dritten Gartentag im nächsten Jahr will das Zeittunnel-Team ein anderer Termin fern vom Muttertag suchen.

12.05.2024 , 12:01 Uhr

Gartentag am Wülfrather Zeittunnel: Manfred Hölterhoff bot am Stand der Bergischen Diakonie Apprath handgefertigte Vogelhäzschen an. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Cristina Segovia Buendía