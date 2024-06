Natur und Umwelt als Vorbild Was wir uns von Bienen abgucken können

Von Cristina Segovia-Buendía

In einem mobilen Schaukasten, geschützt hinter Glas, schwirrten sie, ungeachtet ihrer neugierigen Zuschauer, an den Waben herum. Es sind einige von Sandra Uchtenhagens fleißigen Bienen, die sie für eine besondere Lehrstunde am Zeittunnel mitgebracht hatte. Kinder, Eltern und Großeltern schauten gebannt auf den kleinen Kasten voller Leben, während die Imkerin einige Fakten zu ihren Insekten abfragte.