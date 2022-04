Klimaschutz in Wülfrath : 200 Bäumen wollen Wurzeln schlagen

Klimaschutz in Wülfrath

Wülfrath Die Anmeldefrist für das Projekt „Wurzeln in Wülfrath“ wurde bis zum 1. Mai verlängert. Interessenten können für einen Eigenanteil von 100 Euro einen Baum in ihren Garten pflanzen lassen.

Ein schöner Baum spendet an heißen Tagen Schatten, erfreut das Auge mit seinem Blätterwerk. Für Kinder kann ein ausgewachsener Baum zudem ein echter Abenteuerspielplatz mit vielen Klettermöglichkeiten sein. Zusätzlich wirkt er quasi ganz nebenbei durch seine guten Eigenschaften für frische Luft. Weil Bäume CO2 filtern, zählt jedes Exemplar im Kampf gegen den Klimawandel . Immer mehr Menschen pflanzen deshalb in ihrem Garten einen eigenen Baum.

Durch die Aktion „Wurzeln in Wülfrath“ haben Gartenbesitzerinnen und -besitzer in Wülfrath nun die Möglichkeit, mit einen Eigenanteil von 100 Euro einen jungen Baum auf dem eigenen Grundstück pflanzen zu lassen. Dabei handelt es sich um insgesamt 200 Setzlinge. In der letzten Woche ist die Nachfrage deutlich gestiegen. Da noch Kapazitäten da sind, wird der Meldezeitraum für die formlosen Interessensbekundungen nun bis zum 1. Mai verlängert.