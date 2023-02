Klimaschutz in der Kalkstadt „Wurzeln in Wülfrath“ geht in die nächste Runde

Aufgrund des reibungslos abgelaufenen Projekts in 2022, bleibt die Organisation im Wesentlichen unverändert: Bis Mittwoch, 31. Mai, haben Interessierte die Möglichkeit, durch das Ausfüllen eines Formulars ihr Interesse zu bekunden. Dabei werden einerseits allgemeine Daten wie der Name und die Anschrift abgefragt. Zur Planung werden andererseits Angaben zum Platzangebot an dem jeweiligen Aufstellort oder der bevorzugten Baumart benötigt. Zudem ist eine Selbstverpflichtungserklärung über die sachgemäße Pflege des Baums zu bestätigen. Auch die Bankverbindung für die Zahlung des Eigenanteils ist in dem Formular anzugeben.