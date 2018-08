Würg - Rockmusiker feiern 25-Jähriges in Wülfrath

WÜLFRATH Am 11. August feiert die Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft (WüRG) ihren 25. Geburtstag.

Die Geschichte des Vereins begann unter den Eindrücken der gewaltsamen Ausschreitungen von Rechtsextremen gegen eine Asyl-Aufnahmestelle in Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Im Jahr darauf schlossen sich acht Wülfrather Bands zusammen, um gemeinsam mit der Stadt ein Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit in der ehemaligen Stadthalle zu organisieren. „Es gab damals eine heiße Szene in Wülfrath mit vielen Bands“ erinnert sich WüRG-Urgestein Rüdiger Frint. „Ganz viele wollten bei dem Benefiz-Konzert auftreten, es hat super funktioniert“. Dann sei die damalige Kulturamtsleiterin Martina Walther auf sie zugekommen und habe vorgeschlagen, „die Gelegenheit beim Schopfe zu packen“. So entstand eine zunächst noch namenlose Rocker-Initiative mit Jochem Klose als Präsidenten und Rüdiger Frint als 2. Vorsitzenden.