Für guten Zweck in Wülfrath Stadtkunst gibt es gegen eine Spende

Zum Auftakt Samstag konnten sie zum Beispiel schon ein Bild vom Haus, in dem die Genussbar ist, an den Hausbesitzer geben. Herbert Stöcker brachte noch ein paar Werke mehr, weil der Erlös aus der Aktion an drei Einrichtungen gehen soll. So wird das WIR-Haus bedacht, ebenso wie das Niederbergische Museum und auch die Initiative „Wülfrather Kinder in Not.“