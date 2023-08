Aufarbeitung in Wülfrath Besonderer Fund auf dem jüdischen Friedhof

Für die meisten Schüler bedeuten die Sommerferien Füße hochlegen, entspannen und vom Schulalltag abschalten. Doch es gibt Jugendliche, die die Zeit nutzen, um am Projekt des LOT-Vereins teilzunehmen und etwas für andere zu tun. So ist auch in diesem Jahr eine Gruppe mit neun Jugendlichen nach Lettland gereist, um dort einen jüdischen Friedhof wiederherzurichten.