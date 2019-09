Freifunk in Wülfrath : Sporthalle Fliethe bietet freies Internet für alle

Wülfrath Vom WLAN profitieren ab sofort die Vereine und die Besucher der Sportstätte. Das Netz in Wülfrath verdichtet sich damit.

Insgesamt vier Router hat Freifunk an verschiedenen Stellen der Sportanlage angebracht. Damit sind es in Wülfrath mittlerweile insgesamt 35, unter anderem in der Medienwelt, bei der Feuerwehr und am Zeittunnel, erklärt Jörg Kahm, der als Freifunker mit Wohnsitz in Wülfrath für seine Heimatstadt zuständig ist. „Wir decken ja den gesamten Kreis ab und unsere Mitglieder wohnen fast alle in den unterschiedlichen Städten, was natürlich für die Sache sehr förderlich ist.“