Dunkles Kapitel der Wülfrather Stadtgeschichte : Zwangsarbeiter sollen gewürdigt werden

Rainer Köster setzt sich für einen Gedenkstein am ehemaligen VHS-Standort ein, um in Wülfrath ermordete Zwangsarbeiter zu ehren. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath In Wülfrath gab es in der Nazizeit etwa 2000 Zwangsarbeiter, wegen des hohen Kalkbedarfs der Rüstungsindustrie. Vermutlich 122 von ihnen fanden hier den Tod. Jetzt gibt es drei Vorschläge für einen Gedenkstein-Standort.

Der katholische Friedhof in Düssel ist derzeit der Ort im Stadtgebiet, an dem das Schicksal der ausländischen Zwangsarbeiter, die in Wülfrath der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zum Opfer fielen, am deutlichsten erkennbar wird. Sie arbeiteten in Steinbrüchen, Verwaltungen und auf Bauernhöfen.

Der Lehrer im Ruhestand und seit Jahrzehnten tätige Lokalhistoriker Rainer Köster hat beim Aufspüren ihrer Geschichten viel Vorarbeit geleistet. Er bezieht sich im Wesentlichen auf die Veröffentlichung „Zum Beispiel: Wülfrath – 1919 bis 1949. Eine deutsche Kleinstadt auf dem Weg durch den Nationalsozialismus“ von Ulrich Bauckhage aus dem Jahre 1989.

Info Weitere Stolpersteine sind geplant Fünf von Bürgern initiierte Stolpersteine erinnern derzeit an Wülfrather Opfer des Nationalsozialismus – an Johanna Beyth, Heinrich und Maria Selma Dreier, Willi Everts und Eugen Raukamp. An diesen Steinen veranstaltet die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) am Auschwitzgedenktag (27. Januar) stets ein stilles Gedenken und legt Blumen nieder. Neben diesen fünf Opfern, die bereits mit einem Stolperstein gewürdigt werden, gab es aber auch die vielen Zwangsarbeiter, die in Wülfrather Steinbrüchen ums Leben kamen. „,Brustkorb zertrümmert‘ steht dann im Kirchenbuch“, weiß Lokalhistoriker Rainer Köster, der sich dafür einsetzt, dass diese Arbeiter mit einem Gedenkstein (Findling) geehrt werden. Geplant sind laut Stadt außerdem noch weitere sogenannte Stolpersteine – für drei in Rützkausen erhängte Wuppertaler Zwangsarbeiter sowie für einen erschossenen polnischen Zwangsarbeiter.

Bei einer Videokonferenz der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten Niederberg trug Köster daraus einen Entnazifizierungseintrag vor, in dem ein Kalktagebauingenieur zitiert wird, der seine Mitarbeiter instruiert: „Schlagt sie tot, wenn sie nicht gehorchen, denn von diesem Kroppzeug macht unsere Wehrmacht tagtäglich neue Gefangene.“

In Wülfrath gab es mit etwa 2000 Personen relativ viele Zwangsarbeiter wegen des hohen Kalkbedarfs durch die Rüstungsindustrie. Vermutlich 122 von ihnen fanden hier den Tod, in erster Linie wegen unzureichender Ernährung. Weitere Gründe waren Mangel an Hygienemöglichkeiten und an medizinischer Versorgung (es gab aus psychischer Not auch Selbsttötungen), geringer Arbeitsschutz, Todesstrafen und der nicht gewährte Schutz vor Bombenangriffen.

So wurden am 26. März 1944 am Dornaper Steinbruch bei einem Luftangriff viele Zwangsarbeiter aus Polen, Italien und der Sowjetunion getötet, von denen 74 Menschen auf dem Düsseler Friedhof beigesetzt wurden. Deren Andenken zu stärken – zahlreiche Namen sind auf den vorhandenen Zeichen noch nicht genannt – ist das Anliegen von Rainer Köster und seinen Mitstreitern.

Drei mögliche Standorte für Gedenkzeichen, auf denen die Namen der Todesopfer verzeichnet werden könnten, hat Köster ausgemacht. Am heutigen Paul-Ludowigs-Haus stand die Kantine, wo viele Zwangsarbeiter denunziert worden sind; am jetzigen WIR-Haus befand sich die Gestapo-Zentrale und auch der Zeittunnel sei wegen der Bedeutung als viel frequentierter Geschichtsdokumationspunkt eine passende Gedenkstätte. Kalksteine aus den hiesigen Werken könnten bei der Gestaltung genutzt werden.