Entwicklung in Wülfrath Familiengrundschulzentrum entsteht in der Ellenbeek

Die Stadt erhält sein erstes Familiengrundschulzentrum – und zwar in der Ellenbeek. In Kooperation und Zusammenwirken von Jugendamt, der Grundschule Ellenbeek und dem Schulverwaltungsamt sei es gelungen, das erste Familiengrundschulzentrum in der Ellenbeek an den Start zu bringen, so die Stadt. Das Jugendamt, konkret das Präventionsbüro, stellte über das Projekt „Kinderstark NRW schafft Chancen“ einen Antrag auf Fördermittel, der nun mit 22.000 Euro positiv beschieden wurde.