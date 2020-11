Grüne Bundestagskandidatin für Wülfrath : Ophelia Nick liegt eine ganzheitliche Landwirtschaft am Herzen

Wülfrath „Neue Bauern braucht das Land“, forderte Politikerin und Tierärztin Ophelia Nick in einem Buch. Weg von Agrarfabriken, Massentierhaltung und Monokulturen, hin zu idyllischen Landschaften, zufriedenen Bauern und glücklichen Tieren soll es gehen. Jetzt kandidiert sie für den Bundestag.

Aufgewachsen ist sie im Ruhrgebiet und lebt inzwischen in Wülfrath, wo sie sechs Jahre im Stadtrat aktiv war. Die promovierte Tierärztin ist spezialisiert auf Tierverhalten. Tierwohl – auch und vor allem in der Landwirtschaft – liegt ihr sehr am Herzen. „Seit Jahrzehnten ist die Bevölkerung besorgt und auch angewidert davon, wie wir mit unseren Tieren umgehen.“ Als Vorsitzende in der Arbeitsgruppe „Bäuerliche Landwirtschaft NRW“ kann Ophelia Nick dazu beitragen, Konzepte zu erarbeiten, um den Tieren ein Leben ohne Schmerzen zu ermöglichen. „Lebensfreude darf auch auf einem Bauernhof herrschen“, betont sie, „bei Menschen und Tieren.“