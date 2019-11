Wülfratherin bittet zur Diskussion : Ophelia Nick schreibt über die neuen Bauern

Wülfrath Die Wülfrather Tierärztin legt mit „Neue Bauern braucht das Land“ ihr zweites Buch vor. Ihre Lesetour dazu startet Donnerstag.

Ihr erstes Buch widmete sich dem schönen Thema Hundeerziehung. In ihrem aktuellen Werk fordert Ophelia Nick „Neue Bauern braucht das Land“. Denn soll zum Wohle aller eine Agrarwende eingeleitet werden, muss vor der eigenen Haustür etwas gegen den galoppierenden Wahnsinn rund um Klimawandel, Plastikwahn, Normgurke und Co. stattfinden. „Ich denke, das Buch kommt zum richtigen Zeitpunkt“, sagt die Autorin über den Moment der Veröffentlichung im vergangenen Monat. „Die Menschen beschäftigen sich mit Tierschutz, Artensterben und gesunder Ernährung“, gehen für die Themen auch auf die Straße. Also legt die studierte Tierärztin und Vierfachmutter nach, „das Buch ist für jedermann“. Letztlich ginge es nicht darum, aus der Leserschaft neue Landwirte zu rekrutieren oder an jeder Ecke urbanes Gärtnern zu veranstalten. „Wir können nicht alle Bauern werden. Aber neue Verbraucher. Dazu müssen wir umdenken“, weshalb auch folgerichtig das letzte Kapitel mit „Umpflügen im Kopf“ überschrieben ist.