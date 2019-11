Wülfratherin guckt Politikern bei der Arbeit zu : Per Planspiel für drei Tage Landtagsabgeordnete

Wülfrath Marie Hecker und Landtagsabgeordneter Martin Sträßer tauschten ihre Jobs. „Es hat Spaß gemacht“, bilanziert die Schülerin.

Politikverdrossenheit und Egozentriertheit konkurrieren beim Nachwuchs mit Lust an politischen Debatten und Aktivität. Für letzteres stehen ohne Zweifel die vielen Schüler, die sich beispielsweise rund um „Fridays for future“ ins Tagesgeschehen einbringen.

Um zu zeigen, wie „Politik in unserer Demokratie ganz konkret funktioniert“, wie der Landtagsabgeordnete Martin Sträßer sagt, sollen interessierte junge Leute genauen Einblick ins professionelle Geschäft bekommen. So wie er Marie Hecker gewährt wurde. Die 16 Jahre alte Wülfratherin, Schülervertreterin und Handballspielerin, hat in diesem Jahr deshalb mit Martin Sträßer getauscht – und durch ein sogenanntes Planspiel für drei Tage im Landtag NRW seinen Abgeordneten-Platz eingenommen.

Bevor die Schülerin sich um die Teilnahme am Planspiel bewarb, hatte sie eine eigene Sicht auf verschiedene Themen: „Durch die Erfahrungen, die ich im Landtag sammeln durfte, habe ich auch andere Blickwinkel kennengelernt und meine Meinung in einigen Dingen sogar geändert.“

Bei dem Planspiel „Jugendlandtag“ stehen Dinge wie Mitsprache, Mitgestalten und Beteiligen im Fokus. „Junge Menschen haben oft schon aufgrund ihres Alters inhaltlich andere Vorstellungen von Politik. In erster Linie geht es darum, das Interesse an Politik zu fördern. Aber wir freuen uns darauf, durch frische Sichtweisen der Schülerinnen und Schüler selbst neue Ideen zu entwickeln“, erklärt der Landtagsabgeordnete.

Zwei Anträge wurden im Jugend-Landtag 2019 beschlossen. Ein Antrag zur Impfpflicht für Kita-Kinder sowie ein Antrag zu ÖPNV-Verbesserungen. Beide Ergebnisse fließen jetzt in die reale Arbeit des Landtages ein. Was Marie Hecker freut: „Ich kann jedem nur empfehlen, an einem solchen Projekt teilzunehmen.“ Zukünftig will sie in der Schule Lehrkräfte und Schülervertretung motivieren, stärker den Austausch zu politischen Themen zu suchen. Auch mit dem Landtagsabgeordneten möchte sie in Kontakt bleiben. „Zurzeit fehlt mir zwar die Zeit, um mich politisch zu engagieren, aber das Interesse ist gestiegen“, ,berichtet die junge Frau.