Glückwünsche: Sie töttert für ihr Leben gern

Jubilarin Adelheid Dorschinski, hier mit den Geburtstagsblumen vom Vize-Bürgermeister, fühlt sich wohl in ihrem Zimmer in der Wohnanlage Haus-August-von-der-Twer. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Mit 98 Jahren strotzt die gebürtige Wülfratherin Adelheid Dorschinski nur so vor Lebensfreude.

An ihrem Geburtstag in dieser Woche freute sich die Bewohnerin der Seniorenwohnanlage Haus-August-von-der-Twer besonders über den Besuch des stellvertretenden Bürgermeisters. Aber auch der muss schon mal warten, wenn er einer 98-jährigen Bürgerin die Glückwünsche der Stadtverwaltung überbringen möchte: „Frau Dorschinski ist noch bei der Gymnastik“, lässt die freundliche Dame im Foyer des Seniorenheims den Gratulanten wissen.

Aber die Person auf diesem einen Bild, an der Wand neben ihrem Bett, die erkennt sie sofort. „Das ist der Fritz“, erklärt sie ihrem Gast und zeigt auf einen älteren Herren, „das war mein Mann, der ist schon tot. Und die Katze auf dem Schoß, das war der Moritz. Ich hab immer gesagt, Moritz komm doch mal zur Mama, aber der wollte immer nur beim Papa sein.“ Dann schaut sie Wolfgang Preuß keck ins Gesicht. „Warum verschwindet ihr Männer eigentlich immer so plötzlich und lasst uns alleine? Das war nicht lieb vom Fritz.“

Die Beine machen der alten Dame ein wenig zu schaffen, laufen fällt ihr schwer und dennoch: Hadern mit sich selbst, das ist ihr fremd. „Warum denn auch? Wenn ich immer mitkriege, wie die hier schimpfen, wenn ihnen was nicht schmeckt, dann sag ich immer nur: Das ist doch kein Grund zu schimpfen!.“ Und wenn man Adelheid Dorschinski so erlebt, in ihrer Lebendigkeit, dann fällt es gar nicht schwer zu glauben, dass sie immer gern gelacht hat, gut gelaunt und leidenschaftliche Tänzerin war. „Am allerliebsten habe ich immer getöttert“, erklärt die 98-Jährige dem stellvertretenen Bürgermeister, der sich ganz augenscheinlich an der quirligen Art des Geburtstagskindes erfreut.