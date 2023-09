Tradition in Wülfrath Herzog-Wilhelm-Markt braucht noch Sponsoren

Die gute Nachricht vorab: Der Herzog-Wilhelm-Markt, kurz HWM, findet auch 2023 statt. Vom 1. bis 10. Dezember verwandelt sich der Kirchplatz wieder in ein gemütliches Weihnachtsdorf. Am zweiten Wochenende wird die Kantorei nach einigen Jahren Pause Samstag und Sonntag in der Stadtkirche wieder die „Adventskammer“ veranstalten, teilt der Förderverein Herzog Wilhelm Markt mit.