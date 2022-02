Prozessauftakt : Aus U-Haft „Liebesbriefe“  ans Opfer geschickt

Am Landgericht Wuppertal fand der Prozess gegen einen Mann aus Wülfrath statt. Foto: dpa Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Wülfrath Ein 36-Jähriger soll seine heute 17-jährige Stieftochter über Jahre vielfach sexuell missbraucht haben. Noch aus der U-Haft machte er dem Opfer Vorwürfe, dass sie ihn angezeigt hatte.

Ein mittlerweile in Wülfrath wohnender Haaner ist vor der Jugendkammer des Wuppertaler Landgerichts wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes angeklagt. In Untersuchungshaft sitzend, schreibt der 36-Jährige noch immer „Liebesbriefe“ an sein Opfer.