Verschönerung in Wülfrath Die Wasserwelt ziert jetzt ein Riesen-Puzzle

Nach der Fertigstellung aller Motive blieb die Frage, wohin mit dem 6,80 Meter mal 1,92 Meter großem Gesamtwerk, was nicht so einfach an jede Wand passt? Verschiedene Möglichkeiten wurden durchgespielt und dann gab es die Idee, es an einen Ort zu hängen, an dem viele Bürger – und vor allem auch viele Kinder – es sehen können. Schnell kam das Gespräch auf die Wasserwelt. Das Team des Hallenbads und auch das Sportamt waren von der Idee begeistert. Nach der Klärung über die Brandschutzmaßnahmen wurde das Puzzle durch das Personal, mit der Unterstützung des ehemaligen Betriebsleiters Gerd Höhndorf, aufgehangen.