Schwimmen in Wülfrath Die Eröffnung der Wasserwelt verzögert sich

Einmal im Jahr ist in der Wasserwelt eine große Putzaktion angesagt. Wenn das Beckenwasser abgelassen ist und keine Besucher durch Dusche oder Hallenbad huschen, legen die Mitarbeiter der Wasserwelt Hand an an Armaturen, Edelstahlbecken und Co., um die notwendigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchzuführen.