Wellness in Wülfrath Es wird endlich wieder angefeuert in der Sauna

Wann immer Sabine Binder sich etwas Gutes gönnt und in die Sauna geht, ist das auch ein wenig Arbeit. Denn sie achtet ganz genau darauf, was es in der jeweiligen Saunalandschaft für Angebote gibt – bei den Aufgüssen und den Extras. Der Saunabesuch ist für sie nicht nur Erholung für Geist und Körper, sondern zugleich auch Inspirationsquelle für ihren Arbeitsplatz. Denn die 59-Jährige ist Saunameisterin in der Wülfrather Wasserwelt.