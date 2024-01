Entspannen in Wülfrath Lange Saunanacht in der Wasserwelt

Unter der Überschrift „Neujährchen“ darf in der langen Saunanacht von 18 Uhr bis Mitternacht geschwitzt, entspannt und genossen werden. Dazu gehören verschiedene Event-Aufgüsse, die regelgerecht zelebriert werden. Die Saunagäste können sich dabei auf kleine gesunde Leckereien freuen. Und auch der gemütliche Plausch gehören dazu, genauso wie das FKK-Schwimmen. „Die Stammgäste fragen schon seit einiger Zeit nach der nächsten Saunanacht“, sagt Mitarbeiterin Simone Bentz. „Regelmäßiges Saunieren ist gut für das Herz-Kreislaufsystem, hilft der Haut und stärkt das Immunsystem“, ergänzt Kollegin Tina Benterbusch. Die Karten für Saunanacht kosten im Vorverkauf 28 Euro. Wer noch eine Karte erwerben möchte, meldet sich in der Wasserwelt telefonisch unter 02058 18334, per E-Mail an wasserwelt@stadt.wuelfrath.de oder aber persönlich im Schwimmmeisterraum.