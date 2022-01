Freizeit in Wülfrath : Wülfrather Wasser Welt lockt nach Wartung die Schwimmer

Bei den Wartungsarbeiter in der Wasser Welt wurden unter anderem die Duscharmaturen gereinigt. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Es wird nicht nur geschrubbt, sondern alles einmal auseinander gebaut und von Grund auf gereinigt. Seit einigen Tagen präsentiert sich die Wasser Welt wieder strahlend ihren Benutzern. Sorge macht die marode Stahlfassade.

Laute Rufe, Kinderlachen, das typische Rauschen und Plätschern eines Hallenbads: Nach umfangreichen Wartungsarbeiten hat die Wülfrather Wasser Welt seit dem 4. Januar wieder geöffnet. Vor dem Köpper ins Wasser müssen jedoch die Corona-Regeln beachtet werden. Es gilt 2G plus. Wer geimpft und genesen ist, muss einen Schnelltest vorlegen, der nicht älter sein darf als 24 Stunden oder einen PCR-Test, der höchsten 48 Stunden alt ist. Kinder von 0 bis 6 Jahren brauchen keinen Test. Schüler werden ab Montag, 10. Januar, regelmäßig in den Schulen getestet.

Rückblick: Mitte Dezember waren die Wartungs- und Reparaturarbeiten in und an der Wülfrather Wasser Welt gestartet. „Wir lassen das Wasser ab, reinigen die Becken, den Überlauf“, zählt Betriebsleiter Gerd Höhndorf auf. Die Filter müssen ebenfalls gereinigt werden. „Dann bauen wir die Duscharmaturen auseinander.“ Auch diese werden gesäubert. „Die funktionieren nicht mehr so ganz, weil der Kalk alles zugesetzt hat“, erklärt Höhndorf. Auch die Pumpen müssen gewartet und abgeschmiert werden, damit sie wieder einsatzbereit sind.

Alljährlich wird vor Weihnachten das Hallenbad geschlossen, um die Wartungsarbeiten gründlich durchführen zu können. In diesem Jahr wird die Zeit allerdings etwas knapp, da nicht so viel Personal zur Verfügung steht. „Wir haben durch Corona mehr Personal für die Zugangskontrollen gebraucht“, erklärt Gerd Höhndorf. So sind etliche Urlaubstage übriggeblieben. Die werden jetzt zum Jahresende genommen. „Deshalb sind wir mit dem Personal auf Sparflamme.“

Für die Reparaturarbeiten an der Fassade wurde eine Firma beauftragt. Denn die Fassade hat ein Rost-Problem. „Die Handwerker haben eine Scheibe ausgebaut und versuchen, den Rost abzustrahlen und die Fassade wieder so herzurichten, dass sie bis zum nächsten Jahr hält“, erzählt Gerd Höhndorf. Die Stahlfassade der Wülfrather Wasser Welt sieht er als äußerst problematisch an. „Durch das Chlor und die feuchte Luft wird sie stark angegriffen.“ Da schützt auch die Beschichtung auf Dauer nicht. „Die Kinder turnen herum, was sie ja auch tun sollen“, sagt der Betriebsleiter, „Wasser spritzt gegen die Fassade.“ Stahl sei nicht gerade ein passendes Material für ein Schwimmbad. „Man hätte sich für ein anderes Material entscheiden sollen“, meint Höhndorf. Inzwischen ist die Fassade schon 21 Jahre alt. Und früher oder später werde sie sich nicht mehr reparieren lassen. Dann müsse sie gegen eine neue Fassade ausgetauscht werden. „Das wird aber eine ziemlich teure Aktion“, weiß Höhndorf.