Ferien in Wülfrath Die Verwaltung ist zwischen den Feiertagen geschlossen

Die Wülfrather Medienwelt inklusive des Stadtarchivs an der Wilhelmstraße in der Fußgängerzone öffnet ers im neuen Jahr wieder. Hier war der letzte Öffnungstag am 23. Dezember. Geöffnet ist die Stadtbibliothek nun erst wieder im neuen Jahr ab dem 2. Januar ab 9 Uhr und dann wieder wie gehabt zu den bekannten Zeiten. Die Ausleihfristen sind entsprechend angepasst, informiert die Stadt. Am Dienstag, 02. Januar, öffnet die Medienwelt wieder um 9 Uhr.