Wissenswerte Verbrauchertipps : Wenn die Kassen nicht zahlen wollen

Wülfrath Christian Schultz verfasste einen Ratgeber zum gesetzlichen Krankengeld. Immer mehr Leute haben damit Probleme.

Was viele nicht wissen: Für ein und dieselbe Erkrankung hat man nur einmal in drei Jahren Anspruch auf Krankengeld. Heißt also: Wer etwa binnen drei Jahren mehrfach an einer Depression, eine typische chronische Erkrankung leidet, bekommt nur einmal Krankengeld ausbezahlt. Das sei problematisch für die Betroffen, weiß Schultz. Was ihn aber mehr empört ist: „Vor allem aber erleben wir in der Sozialberatung immer wieder, dass Patienten von der Krankenkasse und auch von der Arbeitsagentur gedrängt und falsch oder unvollständig informiert werden. Dann machen sie Fehler, die sie ihre Existenz kosten können“, sagt Schultz.