Wülfrath : Unverpackt-Laden steht in den Startlöchern

Unverpackt-Laden steht in den Startlöchern

Wülfrath Ende des Jahres soll das Geschäft an der Wilhelmstraße 139 öffnen – möglich gemacht durch sogenanntes Crowdfunding.

Endlich haben Anne Schemann und Cristin Prehn auch ein passendes Ladenlokal gefunden: Ihr Geschäft „Grünkorn unverpackt“, wird der erste Laden sein, der in Wülfrath verpackungsfreie, nachhaltige Lebensmittel aus der Region anbietet.

„Das Ladenlokal ist an der Wilhelmstraße 139. Dort haben wir genug Platz und auch der finanzielle Rahmen stimmt, der Vermieter war sehr entgegenkommend“, zeigt sich Anne Schemann zufrieden, „er möchte auch bei uns einkaufen“, berichtet sie. Ende des Jahres soll der Laden dann eröffnet werden.

Zwar liege das Ladenlokal nicht direkt in der Fußgängerzone, aber das habe auch Vorteile, ist sich Anne Schemann sicher. „Man kann uns gut zu Fuß erreichen, aber es gibt auch Parkplätze. Die Anlieferung unserer Waren dürfte problemlos funktionieren. Und ich wohne ganz in der Nähe“, freut sie sich. Gegenüber befindet sich ein Kindergarten. „Wenn die jetzige Kita auszieht, soll die Kita der Freien Aktiven Schule dort einziehen“, erzählt sie. „Und die Mütter, die ihre Kinder abholen, sind doch unsere potenziellen Kunden.“

Auch die Crowdfunding-Aktion auf Startnext läuft gut: Das Minimalziel von 14.000 Euro haben die beiden Unternehmerinnen letzte Woche schon erreicht, inzwischen sind es mehr als 16.000 Euro. „Dabei hat uns das Jenke-Experiment im Fernsehen natürlich in die Hände gespielt“, so Anne Schemann. Das habe offensichtlich vielen Leuten nochmal klar gemacht, wie schädlich Plastik für die Umwelt und speziell Mikroplatik für den Körper ist. „Wir selbst haben auch nochmal darüber nachgedacht, wie wir noch plastikfreier leben können und noch so einiges entsorgt.“ Denn die beiden Freundinnen versuchen auch privat das zu leben, wofür der Laden steht: Eine nachhaltige Lebensweise ohne Müll.