Preissteigerung in Wülfrath Das Trinkwasser wird teurer

Es ist kein April-Scherz: Die Stadtwerke Wülfrath kündigen – auch auf ihrer Homepage – an, dass ab dem 1. April neue Preise für das Trinkwasser gelten. „Die Wasserpreise in der Stadt Wülfrath sind seit sechs Jahren unverändert“, betont das Unternehmen dazu. Die letzte Anhebung gab es demnach am 1. April 2017. Nun also genau sechs Jahre später, ab dem 1. April 2023, wird der Trinkwasserpreis angehoben.