Abseits der Politik in Wülfrath Zeitreise anlässlich des 120. Jubiläums

Mit über 30 Interessierten zwischen 23 und 90 Jahren ging es in das Haus der Geschichte nach Bonn. Bettina Molitor von der SPD 60 plus hatte diesen Ausflug organisiert, der eine Reise zurück in die Vergangenheit ermöglichte. Mauerbau oder Wiedervereinigung, die entbehrungsreiche Zeit nach 1945, der erste Wohlstand, die Entstehung der Bundesländer, aber auch Unterhaltsames wie Raumschiff Orion, die ersten Eiscafés, Miniröcke und ein Hippie-Bulli – viele der Teilnehmenden erkannten „ihre Zeit“ in den einzelnen Ausstellungsstücken wieder. Alle fanden etwas, das sie persönlich berührte oder zum Schmunzeln anregte, berichtet der Ortsverbandsvorsitzende Niels Sperling.