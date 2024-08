Aktiv in Wülfrath Seniorenvertretung tagt und hat die Hospizgruppe zu Gast

(RP) Die Seniorenvertretung der Stadt lädt interessierten Bürgerinnen und Bürger zur nächsten öffentlichen Sitzung ein. Sie findet am Mittwoch, 21. August, von 11 bis 12.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses, Am Rathaus 1, statt. Ein besonderer Punkt der Sitzung wird laut Ankündigung die Vorstellung der Hospizgruppe Wülfrath sein. Diese Gruppe begleitet Sterbende und unterstützt ihre Angehörigen durch emotionale und praktische Hilfe. Sie bietet auch Trauerbegleitung an und setzt sich für die Enttabuisierung von Tod und Sterben ein. Durch enge Kooperation mit sozialen und medizinischen Einrichtungen sorgt die Gruppe für eine umfassende Betreuung. Auch Beratung zur Patientenverfügung wird angeboten.