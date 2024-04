Klare Kante in Wülfrath Seniorenvertretung kritisiert Pläne der Bahn

Unterstützt wird diese Forderung auch durch die Landesseniorenvertretung NRW. Deren Vorsitzender Karl-Josef Büscher sagt: „Die Bahn ist für Menschen aller Generationen ein Garant für Mobilität, die insbesondere im Alter erhalten bleiben muss. Nun plötzlich all jene auszugrenzen, die nicht in der digitalen Welt Zuhause sind, ist ungeheuerlich“. Gerade ein Unternehmen, welches mit vielen Steuergeldern aller Bürgerinnen und Bürger subventioniert werde, sollte sich so etwas nicht erlauben dürfen, lautet die Meinung der aktiven Senioren.