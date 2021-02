Bildung in Wülfrath : Sekundarschule ist für den nächsten Jahrgang gerüstet

Der Hof der Sekundarschule Am Berg hat jetzt zwei große Tische. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Am 19. und 20. Februar steht das Anmeldeverfahren für die 5. Klassen an. Im Schuljahr 2019/2020 gab es an der Sekundarschule Schule am Berg drei Eingangsklassen mit 62 Anmeldungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Wettbewerb mit anderen Schulen in unmittelbarer Nachbarschaft bringt sich Wülfraths Sekundarschule in Stellung, um ihre Stärken zu betonen und Eltern und Schüler auf sich aufmerksam zu machen. Am 19. und 20. Februar steht das Anmeldeverfahren für die 5. Klassen an. Im Schuljahr 2019/2020 gab es an der Sekundarschule Schule am Berg drei Eingangsklassen mit 62 Anmeldungen. Zum Vergleich: Das Gymnasium wählten damals 53 Eltern für ihr Kind. Die Sekundarschule definiert sich als Schule für alle Kinder. Unabhängig von der Grundschulempfehlung könnten sie die Schule besuchen und sich frei entfalten. Dies geschehe zum einen durch differenziertes Arbeiten. In den Hauptfächern werde auf drei verschiedenen Niveaus unterrichtet. In den Lernbüros Mathe, Englisch oder Deutsch arbeiteten die Kinder individuell an ihren Lernplänen, eng begleitet durch die Lehrkraft.

Im offenen Lernbüro könne selbst entschieden werden, an welchem Unterrichtsmaterial gearbeitet werden möchte. Freitags würden die Lernziele für die kommende Woche mit den Kindern besprochen, die die Schüler in der kommenden. Neben dem eigenständigen Arbeiten sei eine enge Betreuung gegeben, unterstreicht die Schulleitung.

Zur Förderung leistungsstarker Schüler gebe es unter anderem das bilinguale Lernen, etwa mit dem Fach Gesellschaftslehre in englischer Sprache. In der 8. Klasse gebe es dann die Möglichkeit, an einer gemeinsamen Fahrt nach England teilzunehmen. Auch optisch hat sich die Schule herausgeputzt: Im Sommer 2020 ist der Schulhof neu gestaltet worden, auf dem Schüler ihre einstündige Pause verbringen. Neben Fußballplatz, Tischtennisplatten und Kletterspinne gibt es Spiele zum Ausleihen und wer er ein warmes Mittagessen oder einen Snack kaufen möchte, kann dies in der Mensa tun.

Die Anmeldungen laufen am Freitag, 19. Februar, 13 bis 17 Uhr, und am Samstag, 20. Februar, 9 bis 13 Uhr, im Schulgebäude Bergstraße 20. Eltern müssen dazu einen Termin unter www.sekundarschule-wuelfrath.de . Kontakt: Gundula Rohr, Mail g.rohr@sab.nrw.schule, Telefon 02058 92310

(RP)