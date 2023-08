Tradition in Wülfrath Schützen suchen ihren neuen König

Beim Krönungsball am 16. September im Paul-Ludowigs-Haus in Rohdenhaus werden das neue Königspaar und der neue Prinz in Amt und Würden eingesetzt. Zum Ball lädt der Schützenverein Wülfrath ein. Die „Nightlife Partyband“ sorgt für gute Stimmung. Der Eintritt ist frei.