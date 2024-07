Mit dem Pfeil ins Goldene Hier haben sie den Bogen raus

Routiniert legt Marie den Pfeil an ihrem roten Bogen an. Dann spannt sie ihn mit Präzision, indem sie mit drei Fingern die Sehne nach hinten zieht. Das Pfeilende scheint schon fast ihre Nase sowie das linke Auge zu berühren. Mit einer Ruhe hält sie alles in Position, den Blick auf die Zielscheibe gerichtet, die rund zehn Meter entfernt steht. Noch einmal kurz nachgezogen, dann lässt sie die Sehne los und der Pfeil schießt nach vorne. Die gelbe Mitte wird es zwar nicht, dennoch ist die Neunjährige ganz zufrieden mit dem Ergebnis.